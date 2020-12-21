Osmanlı döneminden kalma 'maden alanı' turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Osmanlı döneminden kalma 'maden alanı' turizme kazandırılıyor

21.12.2020 15:14
Osmanlı döneminden kalma 'maden alanı' turizme kazandırılıyor, System.String[]

Yaklaşık 120 yıl önce bölgede kurulan Osmanlı Madenleri Anonim Şirketi, buradaki fabrikanın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere baraj yapılmasını kararlaştırdı.

Yaklaşık 120 yıl önce bölgede kurulan Osmanlı Madenleri Anonim Şirketi, buradaki fabrikanın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere baraj yapılmasını kararlaştırdı. Çıkarılan madenlerin taşınması için tüneller içerisine döşenen raylarla ticari faaliyet bir süre devam etti.

Bölgenin kullanım dışı kalmasıyla kaderine terk edilen nehir, zamanla doğal güzelliğe büründü. Eski barajın üzerinden dökülen Maden Deresi şelalesi ve mesire alanı, 2019'da "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edildi.

Mesire alanından şelaleye gitmek isteyen doğaseverler, eski dar maden tünellerinden geçerek ilerleyip yaklaşık 45 dakikalık yürüme sonucunda hedeflerine ulaşıyor.

Maden Deresi şelalesi ile ilgili Sakarya Valiliği, Kocaali Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle proje hazırlandı.

Proje kapsamında Maden Deresi şelalesine uzanan güzergah güvenli hale getirilerek seyir balkonları oluşturulacak. Ayrıca, maden tünellerinin içinde aydınlatma çalışması yapılarak güzergah daha cazip hale getirilecek.

"Yöremizin oryantiring haritasını hazırlıyoruz"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar,  Maden Deresi'nin dağ ve doğa turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bölge için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile güzel bir projeye imza attıklarını anlatan Acar, şöyle devam etti: "Projemizin birinci ayağında, yöremizin oryantiring haritasını hazırlıyoruz. Bu haritayla önümüzdeki süreçte yöremizi ziyaret edecek misafirlerimiz doğal ortamda haritayla yön bulmanın hazzını yaşayacak. Çalışmamızın ikinci ayağında, çok önemli bir parkur olan dağ ve doğa yürüyüş güzergahımızın güvenli hale getirilmesi, güzergah üzerinde doyumsuz seyir zevki veren noktalarda seyir teraslarının oluşturulması var. Projemizin üçüncü ayağında, son dönemde sayıları birkaç kat artan misafirlerimize daha kusursuz hizmet vermek, onların daha konforlu, daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç hissedilen bütün konulardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalarımızı başlatıyoruz."

Acar, Kocaali Belediyesinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Maden Deresi Ekoturizm" projesinin tamamlanmasıyla bölgeye bambaşka bir çehre kazandırılacağına işaret ederek, "Bu çalışmalarla cazibesi kat kat artacak tam bir doğa harikası olan Kocaali Maden Deresi'ne kısıtlama kararlarının kaldırılacağı sağlıklı günlerde bütün misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Osmanlı döneminden kalma 'maden alanı' turizme kazandırılıyor

Kocaali, Osmanlı, Baraj, Maden, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Osmanlı döneminden kalma 'maden alanı' turizme kazandırılıyor - Son Dakika Magazin


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