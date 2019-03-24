Son Dakika Haberleri: Osmanlı Turan Ocakları Tekbirlerle Açıldı.

Osmanlı Turan Ocakları Tekbirlerle Açıldı.

1 saat önce

Osmanlı Turan Ocakları Gaziantep'teki şubesi "Allah u Ekber" nidaları eşliğinde açıldı.

Osmanlı Turan Ocakları Tekbirlerle Açıldı., System.String[]
Osmanlı Turan Ocakları Gaziantep'teki şubesi "Allah u Ekber" nidaları eşliğinde açıldı.

Osmanlı Turan Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı açılış törenine, Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Vekili ve kanaat önderi Nizam Perk, Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Şahin Çelik, Osmanlı Turan Ocakları Gaziantep İl Başkanı Orhan Solak ile teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış, okunan Kuranı-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmasını Osmanlı Turan Ocakları Gaziantep İl Başkanı Orhan Solak gerçekleştirdi. Solak, "Bugün burada Osmanlı Turan Ocakları Gaziantep İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Amacımız Osmanlı ahlakını, kültürünü ve hoşgörüsünü gelecek nesillere aktarmaktır. Ecdadımız Osmanlıda hiçbir zaman Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünisi, Çerkezi, Lazı diye ayrım yapmamıştır. Bizlerde bugün onların izinden giderek hep beraber bir olup bu topraklarda barışı, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bu yolda ilerleyeceğiz inşallah" dedi.

"Osmanlı tekrar ayağa kalkacak"

Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Kanaat Önderi Nizam Perk ise "Hepimiz Osmanlıyı öyle bir özlemişiz ki uyandırılmayı bekliyoruz. Bu uyandırılmayı Osmanlı Turan Ocakları ile yapmaya hazırız inşallah. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü Osmanlı 626 yıl hüküm sürdü ve asla yıkılmadı. Osmanlı tekrar ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından il başkanı ve teşkilat üyeleri tekbirler eşliğinde kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

Ocakların Gaziantep şubenin açılışı "Allah-u Ekber" nidaları ile açıldı.

tekbirleri ile açılan Osmanlı Turan Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı programı hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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