Osmanlıca tapu belgesi Lüleburgazlı Gültekin'in koleksiyonuna girdi - Son Dakika

Lüleburgaz'da Emlak Yatırım Uzmanı olarak faaliyet gösteren Ömer Güleç, Araştırmacı ve Koleksiyoner olan arkadaşı Mustafa Gültekin'e 11 metre 95 santimetre uzunluğunda Osmanlıca Türkçesi ile yazılan bir tapu belgesi hediye etti.



Lüleburgaz'da Trakya tarihi ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Mustafa Gültekin'e arkadaşı Ömer Güleç tarafından hediye edilen 11 metre 95 santimetre uzunluğundaki Sultan 2. Abdülhamid'in Baş Mabeyncisi Ragıp Sarıca Paşa'nın Osmanlı Devletinin bir ildeki mal varlığı ile ilgi tapu dökümü olan belge Mustafa Gültekin'in koleksiyonu içerisinde yer aldı.



Araştırmacı ve Koleksiyoner Mustafa Gültekin, "Bu belgeyi bana hediye eden değerli Ömer Güleç'e çok teşekkür ederim. Rabbim herkese böyle ağabey nasip etsin diyorum" dedi. - KIRKLARELİ