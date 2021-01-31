OSTİM Başkanı Aydın: "4 aşı çalışmasının testleri OSTİM'deki akredite laboratuvarda yapılıyor"

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'de üretilen aşıların havyan deneylerinin yapıldığı akredite tek laboratuvarın OSTİM'de bulunduğunu belirterek, "4 aşı çalışmasının testleri de burada yapılıyor." ifadesini kullandı.

Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan açıklamaya göre, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, EMD Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türker, görüşmede derneğin çalışmalarını anlatırken, doğru ve objektif haberin kamuoyuna duyurulması için ekonomi gazeteciliğinin önemine dikkati çekti.

Aydın da ekonomide ve sanayide yaşanan gelişmelere değinerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla kabin, maske, koruyucu giysiler gibi ürünlerin üretimi için planlama ve organizasyonları yaptıklarını ve Korona Koordinasyon Destek Merkezi (KORDEM) diye bir ara yüz oluşturduklarını bildirdi.

Sağlıkla ilgili bütün envanteri, firmaları ve ilgili kişileri o ara yüze kaydettiklerini belirten Aydın, konuya ilişkin ihtiyaçları hemen giderebildiklerini dile getirdi.

Aydın, solunum cihazı başta olmak üzere, üretim ayağında büyük sanayi oyuncularının bir takım oluşturduklarını ifade ederek, "Orada bizim firmalarımız çok gözükmedi ama onun arka tarafındaki esas kahramanlar bizim buradaki arkadaşlarımızdı. Solunum cihazının en kritik parçası selenoiddir. En kritik ve stratejik parça olan selenoidi üretenler burada. Yurt dışından almanız mümkün olmayan parçayı yapanlar OSTİM'de çalışıyor. Sonuçta ülkemizin sorununa çare bulduk. Zor ve dar zamanda OSTİM her şeyi yapar." değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM'de maske makinesi yapan 20'ye yakın firmanın bulunduğunu aktaran Aydın, "Halen maske yapıp yurt dışına satan firmalarımız var. Bu firmaları yaşatmadan olmaz. Yurt dışından getirecekken burada yapıyoruz. Türkiye'nin her işinde olduğu gibi bir firmadan alıp üstüne yüksek fiyat koyup hastaneye medikal cihaz satan firmalar da var." ifadelerini kullandı.

OSTİM'de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Aydın, şöyle devam etti:

"Türkiye'de üretilen aşıların havyan deneylerinin yapıldığı akredite tek laboratuvar OSTİM'de bulunuyor. Bu laboratuvardaki hayvanlar olmasa aşılar geliştirilemiyor. OSTİM'in her köşesinden bir cevher çıkıyor. Aklınıza, hayalinize gelmeyen çalışmalar OSTİM'de gerçekleştiriliyor. 4 aşı çalışmasının testleri de burada yapılıyor."

"Yüksek faiz, rantçıyı kollar"

Aydın, şu anda üreticinin parasının büyük kısmını faize ödediğini belirterek, "Faizin yükselmesi üretimi zorluyor. Yüksek faiz rantçıyı kollayan, üretimi zorlayan bir şey. Üretim yapan para, tezgah, ham madde bulacak." değerlendirmesini yaptı.

İş makinesi sektörüne ilişkin bir soru üzerine de sektörün cirolarının ve gelirinin arttığını vurgulayan Aydın, "Neden diyoruz? 'İki sebepten' diyorlar. Korsan çalışanlar elendi, biz daha çok çalışmaya başladık. Avrupa ve Çin'de bizim pazarımız arttı." ifadelerini kullandı.

Aydın, havacılık sektöründeki firmaların salgın nedeniyle kapasitelerinin yüzde 20'ye düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Yaşamak, tezgahı kapatmamak için direniyorlar. Bu firmalar üretim kapasitesinin yüzde 80'ini kullanamıyor. Biz Türkiye'de ihracat ve katma değeri en yüksek ürün olarak havacılığı seçmiştik. İnanılmaz pazar ve potansiyel var. Buralarda yatırım yapabiliriz diye hesaplıyorduk ama şu anda en hazırlıksız yakalandığımız yer sivil havacılık. Bindiğiniz uçağın parçasını yapan firmalar 'Bizim minimum bir yıl nefes almaya ihtiyacımız var' diyorlar."

"Uzay çalışmalarının arka bahçesi burası"

OSTİM'deki enerji tüketiminin geçen yıla kıyasla arttığını belirten Aydın, artışın, salgından sanayi sektörünün olumsuz etkilenmediğini gösterdiğini, üretim için potansiyel ve fırsatların bulunduğunu bildirdi.

Aydın, 5G teknolojisinin OSTİM için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz pandemiden önce 1500 firmamızın ürünlerini uluslararası platformda satılabilecek bir ortama taşımıştık. Yeni fırsatlar oluştu. Uzaya gönderilen aletlerin ciddi kısım üreticileri burada. Uzay çalışmalarının da arka bahçesi kesinlikle burası. Uydu parçaları yapılıyor. Orada ön almak da ülke için çok kritik. Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Burada yaptığımız iş, vericinin teknolojisi 5G altyapısını oluşturacak. Dünyada geride değil, ilerideyiz teknolojik olarak. OSTİM'in yaklaşık 5 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılası vardır. 6 bin 200 şirketimiz faaliyet gösteriyor, 60 binin üstünde istihdam sağlıyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz çok kıymetli. Çalışanlarına en çok sahip çıkanlar küçük ve orta ölçekli firmalarımız. CERN'e yapılan parçalar da burada üretiliyor. CERN'de ihtiyaç belirliyorlar, 'Burada yapabilir misiniz?' diyorlar. Hızlandırıcıyla ilgili parçaların tamamını yapabilecek durumdayız."