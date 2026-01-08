ÖSYM Başkanı Ersoy\'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ersoy, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ersoy, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların Dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan Koridor" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her Şeye Rağmen" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" fotoğrafını oylayan Ersoy'un "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı karesi oldu.

Ersoy, "İsrail'in iki yıldan fazla süredir Gazze'de uyguladığı saldırılar nedeniyle insanların düştüğü durum, savaşın acımasız tarafı, kadınların, çocukların özellikle bu savaşta öldürülmesi ve yardım tırlarına dahi izin vermeyen acımasız katil İsrail'in yaptığı durum, çocukların bu halde bir tas yemek uğruna çekmiş olduğu sıkıntıları tekrar dile getirme anlamında, isyanımı dile getirme anlamında bu fotoğrafı seçiyorum." ifadesini kullandı.

"Hayatın gerçeklerini kaliteli şekilde gösteriyorsunuz"

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu, dünyadaki olaylara karşı duyarlılığın da zamanında ve yerinde gösterildiğini dile getirdi.

Gazze'de çekilmiş fotoğrafların, dünyadaki zulmün en büyük haykırışı olduğunu ve AA vesilesiyle tüm dünyaya duyurulduğunu ifade eden Ersoy, "Bunun yanında da hayatın diğer gerçeklerini kaliteli şekilde gösteriyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim, bu üstün başarıdan dolayı da tebrik ediyorum sizleri." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.