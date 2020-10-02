ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli kadroları için tercih alacak - Son Dakika

ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan bugünden itibaren 7 Ekim'e kadar tercih alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.