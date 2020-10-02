ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan bugünden itibaren 7 Ekim'e kadar tercih alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirebilecek.
Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli kadroları için tercih alacak - Son Dakika