Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı - Son Dakika
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Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı

20.11.2022 09:18

Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı Bahçelievler'de bir otelin 3'üncü katından sarkan ve pencerenin tentesine tutunan kadın yerinden kopan tenteyle birlikte yere düştü.

Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir otelin 3'üncü katından sarkan ve pencerenin tentesine tutunan kadın yerinden kopan tenteyle birlikte yere düştü. Olayda yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Bahçelievler bağlı Şirinevler Mahallesi'nde saat 03.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 6 katlı otelin 3'üncü katında cama çıktı. Daha sonra tenteye tutunan kadın aşağıya doğru sarkmaya çalıştı. Bir süre tenteye tutunan kadın, tentenin yerinden kopmasıyla birlikte aşağı düştü. Kadının tutunduğu tente ve düşerken çarptığı bir alt katın tentesi de kadınla birlikte aşağıya düştü. Daha sonra otelin önünde park halinde bulunan otomobile çarpan kadın daha sonra beton zemine çakıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otelin penceresinde dışarıya çıkan kadın 3'üncü katın penceresinin üzerinde takılı tenteye tutunarak aşağıya sarkmaya başladı. Bir süre tenteye tutunmaya çalışan kadın, yerinden kopan tenteyle birlikte aşağıya düştü. Düşerken çarptığı bir alt katın tentesi de yerinden koparak kadınla birlikte aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Bahçelievler, Şirinevler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı - Son Dakika
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