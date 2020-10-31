Otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

31.10.2020 14:09
Otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.Tedbir amaçlı müşteriler ve çalışanlar binadan çıkartılırken yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik itfaiye birimi ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası kazan dairesinde maddi hasar oluştu. Kazan dairesindeki duman kompresörle boşaltılırken çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İtfaiye, Antalya, Yangın, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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