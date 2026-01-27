Otellerde yangın güvenliğinde yeni dönem: "İtfaiye raporu olmayan tesisin faaliyeti durdurulacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Otellerde yangın güvenliğinde yeni dönem: "İtfaiye raporu olmayan tesisin faaliyeti durdurulacak"

Otellerde yangın güvenliğinde yeni dönem: "İtfaiye raporu olmayan tesisin faaliyeti durdurulacak"
27.01.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konaklama tesislerinde yangın güvenliğine ilişkin denetimlerde yeni yaptırım dönemi başladı.

Konaklama tesislerinde yangın güvenliğine ilişkin denetimlerde yeni yaptırım dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, yangın uygunluğunu gösteren itfaiye raporunu denetimde ibraz edemeyen tesislerin faaliyeti durdurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren ve Karar Sayısı: 10852 olarak yayımlanan düzenleme kapsamında, itfaiye raporu alınması gereken konaklama tesisleri yetkili idarelerce denetlenecek. Denetimlerde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e uygun itfaiye raporu sunulamaması halinde işletmeler 31 Mayıs 2026 tarihine kadar derhal faaliyetten men edilecek.

Sektör temsilcilerinden Telcom A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Osman Yücel ise düzenlemenin yangın güvenliği konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Yücel, yeni yaptırımlarla birlikte tesislerin teknik donanım ve belgelendirme süreçlerini hızlandırmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade ederek, yangın güvenliğinin hem misafir güvenliği hem de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Düzenlemede, geçici süre tanınan tesislerde bu sürenin yalnızca itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için yapılacak imalat ve tadilat eksikliklerinin giderilmesine yönelik olduğu vurgulandı. Bu süreçte işletmelerin faaliyetine izin verilmeyeceği belirtilirken, sürenin sonunda raporu ibraz edemeyen tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile kapatma yaptırımı uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye Seyahat Acenteları Birliği'nin (TÜRSAB) yayımladığı bilgilendirmede, seyahat acentelarını uyararak rezervasyon yapılan konaklama tesislerinin yangın güvenliği mevzuatına uygunluğunun takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otellerde yangın güvenliğinde yeni dönem: 'İtfaiye raporu olmayan tesisin faaliyeti durdurulacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
İzmir’de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:51:50. #7.11#
SON DAKİKA: Otellerde yangın güvenliğinde yeni dönem: "İtfaiye raporu olmayan tesisin faaliyeti durdurulacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.