Otellere dadanıp odaları soyan hırsız üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Oda oda gezip turistlerin eşyalarını topladı

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Manavgat'ta bulunan turistik tesislerden turistlere ait cep telefonu, saat, tablet ve para çaldığı belirlenen şüpheli Alanya'da yakalandı. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin üzerinde 3 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Örenşehir Mahallesi'nde bir otelde konaklayan Rusya uyruklu Marina Baraban'ın odasında bulunan 23 Dolar para, 1 adet cep telefonu, 2 adet tablet çalındı. Kızılot Mahallesi'nde bulunan bir otelde ise Çekoslovakya uyruklu Hana Formankova ve Oldriska Subrtova isimli turistlerin odasından 2 adet cep telefonu, 2 adet pasaport, 1 adet saat, 5 bin Çekoslovakya parası ve 70 Euro para, aynı otelde konaklayan Reınald Eggers isimli turistin odasında bulunan 1 adet cep telefonu ve 15 Euro para çalındı. Hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, olayın meydana geldiği bölgelerde yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlık olaylarının şüphelisinin, büyük bölümü hırsızlıktan olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.Y. olduğu tespit edildi.

Alanya ilçe merkezinde yapılan fiziki takip sonucu yakalanan ve suçlarını itiraf eden şüphelinin üst aramasında 3 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.