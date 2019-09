Otizm ve down sendromlu kardeşlerin hayalleri gerçek oldu

BURSA'da, otizimli Ömer Faruk Başkan'ın (26) askerlik, kız kardeşi down sendromlu Rabia Başkan'ın (20) ise evlilik hayali, aileleri tarafından düzenlenen temsili eğlenceyle gerçek oldu. Evlerinin bahçesinde düzenlenen temsili asker eğlencesi ve kına merasiminde, iki kardeş pasta kesip, dans etti. Bursa 'da oturan Ayten ve Süleyman Başkan çifti, asker olmak isteyen otizmli oğulları Ömer Faruk ve evlilik hayali olan down sendromlu kızları için evlerinin bahçesinde temsili asker eğlencesi ile kına merasimi düzenledi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eğlencede, canlı müzik dinletisi yapıldı. Down sendromlu Rabia, bindalli elbisesiyle halaylara eşlik ederken, otizimli Ömer Faruk, giydiği takım elbisesi ile yakınları ile dans etti. İki engelli kardeş, daha sonra kendileri için getirilen pastayı kesti. Ömer Faruk ile Rabia'nin mutlulukları gözlerinden okunurken, temsili eğlencede, zaman zaman duygusal anlar de yaşandı.Kendileri için duygu yüklü bir gün olduğunu ve çocuklarının hayallerini gerçekleştiğini söyleyen anne Ayten Başkan, "Çocuklarımın mutluluğunu görmek çok güzel bir duygu. Kızımın duygularını hissedebiliyorum, Çok heves ediyordu. Onlar, çok özeller ve hayat bizim için onlarla güzel" dedi.Baba Süleyman Başkan ise, "Bir düğün yapamadığımız için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Kızım gelinlik giyemedi belki ama bindallı giydi ve çok mutlu oldu. Onların da güzel bir eğlencesi olsun diye düşündük. Sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.Bursa Melek Yüzler Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı Cansu Yurt ise, "Bu bir sosyal farkındalık hareketi. Onları toplumdan dışlamayıp, hayatın içerisinde olmayı, onlarla bir arada olmayı hepimizin fark etmesi adına böyle bir eğlence düzenlendi. Onlar bizden yalnızca +1 değerdeler, onlarla yaşamak çok güzel. Ailesi de çok güzel bakıyor" dedi.