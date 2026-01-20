Otizmli Gençler İçin İş Hayatı Rehberi

Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Avrupa Birliği projesiyle, otizmli gençlerin iş hayatında kalıcı olabilmesi için işveren ve çalışma arkadaşlarına yönelik kapsayıcı bir rehber ve mobil uygulama oluşturulacak.

Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası" adlı AB Erasmus+ projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir Park Dedeman Otel'de düzenlenen törene kentin mülki erkanı, akademisyenler ve vakıf temsilcileri yoğun katılım gösterdi. İki yıl sürecek proje kapsamında, otizmli bireylerin istihdamındaki önyargıların kırılması ve çalışma ortamlarının bu bireylere uygun hale getirilmesi için "Çevrenin güçlendirilmesi" modeli hayata geçirilecek.

Önyargılar yerini kapsayıcı iş yerlerine bırakacak

Türkiye'den Alpaslan Otizm Vakfı ile İspanya, Avusturya ve Romanya'dan ortakların destek verdiği projenin yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gizem Yıldız üstleniyor. Proje, bugüne kadar uygulanan "Birey odaklı" çalışmaların aksine, çalışma ortamındaki sosyal etkileşimi ve fiziksel çevreyi iyileştirmeyi hedefliyor. Otizmli gençlerin yeteneklerinin iş dünyasına kazandırılmasını amaçladıklarını belirten Doç. Dr. Gizem Yıldız, "Otizmli gençlerin sürdürülebilir istihdamı hem birey hem de toplum için yaşam kalitesini artıran temel unsurdur. Bu proje, işverenler ve çalışma arkadaşlarının bilinçlenmesiyle engelleri kaldırmayı ve gençlerimizin çalışma hayatında eşit fırsatlar bulmasını hedefliyor" dedi.

"Engel odaklı değil, çevre odaklı vizyon"

Toplantıda konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, projenin vizyonuna dikkat çekerek, "Bu proje alışılagelmiş 'Engel odaklı' yaklaşımlardan farklı olarak 'çevreyi güçlendirme' vizyonuyla yola çıkmıştır. İş dünyasında otizme yönelik yanlış kanılar ve bilgi eksikliği, gençlerimizin kapıdan geri dönmesine veya istihdamlarının sürdürülebilir olmamasına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ise projenin yaygın etkisine vurgu yaparak; sonuçların Ticaret ve Sanayi Odaları ile paylaşılacağını, ayrıca üniversitenin açık ders kaynakları ve Radyo A'daki "Farkındalık Frekansı" programıyla geniş kitlelere ulaştırılacağını belirtti.

Mobil uygulama ile takip edilecek

İki yıllık süreçte, Avrupa Birliği standartlarında hazırlanacak yol haritasının yanı sıra işverenler için özel bir mobil uygulama geliştirilecek. Bu uygulama sayesinde otizmli çalışanların iş yerindeki ilerlemeleri takip edilebilecek, iş başı eğitimler ve seminerlerle süreç desteklenecek.

Açılış törenine; Eskişehir Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Vali Yardımcıları Ersin Emiroğlu ve Dr. Hasan Çiçek, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ile Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu katıldı. - ESKİŞEHİR