Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi

Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
11.11.2025 18:20
Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli bir öğrenciye merdivenlerden iten okul müdürü için karar verildi. Mahkeme, müdürün tutuklanmasına hükmetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "Kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Şüphelinin mahkemedeki ifadesinde, çocuğu kasten itmediğini öne sürdüğü, okulda dolaşan çocuğu yakasından çekerek merdivenlere yöneltmek dışarı çıkarmak istediğini, o sırada kendisini geri çeken çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü, olayın farklı bir kamera açısından incelendiğinde maksadının daha iyi anlaşılacağını savunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı. Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

