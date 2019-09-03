Son Dakika Haberleri: Oto galerici silahlı saldırıda yaralandı
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Oto galerici silahlı saldırıda yaralandı

1 saat önce

ELAZIĞ'da, tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz, yaralandı.

Oto galerici silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]
ELAZIĞ'da, tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerindeki oto galericiler sitesinde meydana geldi. Galerici Mehmet Yılmaz ile S.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G., yanındaki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş ederek vurdu. Mehmet Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, S.G. ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Mehmet Yılmaz, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:23 Kaynak: DHA
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