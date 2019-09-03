Oto galerici silahlı saldırıda yaralandı
1 saat önce
ELAZIĞ'da, tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:23 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz
, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerindeki oto galericiler sitesinde meydana geldi. Galerici Mehmet Yılmaz
ile S.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G., yanındaki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş ederek vurdu. Mehmet Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, S.G. ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma
, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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