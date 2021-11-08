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Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu

08.11.2021 09:36

İstanbul Kağıthane'de usulsüz kart kullanan bir kişiyi uyaran otobüs şoförü, bıçaklı saldırıya uğradı. Ancak bu sırada bir mucize gerçekleşti. Adamın bıçak darbesi, otobüs şoförünün cebindeki ruhsata takıldı ve hayatını kurtardı.

Kağıthane Şirintepe'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre 27 T seferini yapmak için yola çıkan otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti. Şoför, yolcuyu uyararak başka kart kullanmasını istedi. Yolcu, elindeki kartlardan birini basarak şoförün arkasındaki koltuğa oturdu.

YOLCULARIN İNMESİNİ BEKLEDİ

Şirintepe Durağı'na yaklaşınca diğer yolcular indi. Usulsüz kart kullanan kişi, şoförün yanına gelerek elindeki bıçağı şoförün göğsüne saplamak istedi. Şoförün koltuktan kalkarak saldırgana karşılık vermesiyle bıçak koruma camını kırdı. Bıçaklı saldırgan kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bıçağın ruhsata gelmesi nedeniyle olaydan yara almadan kurtulan şoför, polise giderek bıçaklı saldırgandan şikayetçi oldu.

Otobüs şoförü ölümden cebindeki ruhsat sayesinde kurtuldu

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Otobüs şoförüne yapılan bıçaklı saldırı otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün arkasından gelen saldırgan, bıçağını çıkararak hareket halindeki otobüs şoförü göğsünden bıçaklamaya çalışıyor, Şoförün ayağa kalkarak saldırganı durdurmaya çalışmasıyla saldırgan bıçağı şoförün yüzüne doğru savuruyor. Koruyucu camı kıran saldırgan olay yerinden kaçıyor.

Otobüs şoförü ölümden cebindeki ruhsat sayesinde kurtuldu

BAŞKASINA AİT KARTI KULLANMAYA ÇALIŞTI

Bıçaklı saldırıya uğrayan otobüs şoförü Özer Güleryüz, "27 T Şirintepe - Şişli hattında çalışıyorum. Sabahleyin yola çıktım. Yolcuları almaya başladım. Erkek yolcunun biri, kadın öğrenci kartı bastı. Ben de kendisine 'Bunu kullanmaya yetkiniz yok.' O da 'Herkes kullanıyor. Ne var bunda' dedi. Ben de 'Ben bu akbili iptal ediyorum. Başka kartınız varsa onu basın. ' dedim" ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförü ölümden cebindeki ruhsat sayesinde kurtuldu

"RUHSAT HAYATIMI KURTARDI"

Güleryüz, "Koronavirüs nedeniyle herkesin HES kodu olması gerekiyor. Elinde bir sürü kart vardı. Birini bastı arkama oturdu. Şirintepe'ye doğru yanaştık. Yolcular indi. Bir ben bir de o kaldı. Bana 'Aç şu kapıyı' dedi. Ben de 'Kapı açık in' dedim. O anda elindeki bıçağı göğsüme doğru yapıştırdı. Bıçak cebimdeki ruhsata geldi. Sonra kapışmaya başladık. Elindeki bıçağı yüzüme salladı. Ben kapıyı kapattım ama kaçtı. Karakola giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bunlar böyle sahte pasolar kullanarak bizleri zor durumda bırakıyorlar. Bıçağı tam buraya vurunca ruhsata geldi. Bu ruhsat benim hayatımı kurtardı. Ruhsat olmasa buradan içeri girerdi. ya yoğun bakımdaydım ya ölmüştüm. Yüzüme de vurmaya çalıştı. Koruyucu cam da kırıldı" dedi.

Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu

Şirintepe, Kağıthane, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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