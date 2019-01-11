Otobüsle Yolculuk Yapan Şahsın Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
2 saat önce
Tokat'ta yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şahıs üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tokat
'ta yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şahıs üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında uygulama yaptı. İstanbul
'dan Tokat'ın Turhal
ilçesine gelen bir yolcu otobüsünde seyahat eden G.D. isimli şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 94 adet ecstasy hap ve 9 gram 'skunk' maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine sevk edildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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