Otobüste eroin ile yakalandı - Son Dakika
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Otobüste eroin ile yakalandı

18.05.2022 18:25
Otobüste eroin ile yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsünde bir kişinin üzerinde yapılan aramada 51 gram eroin ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsünde bir kişinin üzerinde yapılan aramada 51 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Antalya Karayolunda rutin uygulama yapan Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Antalya'dan Konya'ya giden bir otobüsü durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları arama sırasında durumundan şüphelendikleri A.Ö. üzerinde yaptıkları aramada 51 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.Ö, Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Antalya, Konya, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste eroin ile yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüste eroin ile yakalandı - Son Dakika
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