Otobüsü yanmaktan şoför kurtardı - Son Dakika
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Otobüsü yanmaktan şoför kurtardı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kalıcı Konutlar Bölgesinde seyir halindeki otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför yolcuları indirdikten sonra aracın motor kısmından çıkan dumanlara yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yanmaktan kurtardı.

Otobüsü yanmaktan şoför kurtardı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kalıcı Konutlar Bölgesinde seyir halindeki otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför yolcuları indirdikten sonra aracın motor kısmından çıkan dumanlara yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yanmaktan kurtardı.


Olay öğlen saatlerinde Düzce Bahçeşehir 8. bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kalıcı Konutlar-Düzce Seferi yapan Düzce Belediyesi Halk otobüsü Kalıcı Konutlar 8. bölge mevki'inde motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Şoförün dumanı fark etmesi ile otobüsü yol kenarına park edip yolcuları tahliye etti. Ardından ise yangın söndürme tüpü ile motor kısmına müdahale etti. Yolcular tarafından bölgeye çağırılan Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri otobüsün yangınını kontrol altına alan şoföre teşekkür ederken, her ihtimale karşı motor kısmında kontrol yapıldı. Yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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