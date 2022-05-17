Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti! - Son Dakika
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Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!

17.05.2022 20:28

Kadıköy Uzunçayır otobüs durağında yaşanan olayda uzun süredir otobüs beklediğini iddia eden vatandaşlar, İETT otobüsünün önünü keserek yolu araç geçişine kapattı. Araç trafiğine kapanan yol polis tarafından güçlükle açılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy Uzunçayır İETT otobüs duraklarında iş çıkışı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, otobüslerin duraklara geç gelmesi sonrası yolu kapattı. Vatandaşlar ile İETT sürücüleri arasında sözlü tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç trafiğine kapatılan yol polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden açıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de vatandaşlar geç gelen İETT aracının önünü kesti

"20 DAKİKADA BİR GELMESİ LAZIM"

Uzun süredir otobüs beklediğini belirten vatandaşlardan Tarık Şahin, "Yaklaşık 1,5 saattir buradayım. Sultanbeyli'ye giden İETT aracının uzun süredir gelmediğini belirten yaklaşık 300 kişi yolu kapattı. Çok sayıda polis ekibi geldi. Yolu kapatanların dediğine göre; yaklaşık 1 saattir otobüs gelmiyormuş. Normalde 20 dakikada bir gelmesi gerekiyor. Polis ekipleri gelince kısa sürede yol yeniden açıldı" diye konuştu.

Kadıköy'de vatandaşlar geç gelen İETT aracının önünü kesti
Kadıköy'de vatandaşlar geç gelen İETT aracının önünü kesti
Kadıköy'de vatandaşlar geç gelen İETT aracının önünü kesti
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Kaynak: İHA

Tragger, Kadıköy, Polis, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti! - Son Dakika


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