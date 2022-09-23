Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu - Son Dakika
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Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu

23.09.2022 16:55
Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde durakta halk otobüsünden inerken kıyafeti kapıya sıkışan kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Korkunç olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait bir halk otobüsü Ekinciler Caddesi'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi. Bu sırada otobüsten inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

Ekinciler Caddesi, Diyarbakır, Nerede, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu - Son Dakika
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