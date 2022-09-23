Otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait bir halk otobüsü Ekinciler Caddesi 'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi. Bu sırada otobüsten inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı.

Kaynak: İHA

Ekinciler Caddesi, Diyarbakır, Nerede, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu - Son Dakika

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