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Otogar müdürü silahını temizlerken kazara kendini vurdu

51 dakika önce

Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminalinin müdürü olduğu öğrenilen emekli emniyet mensubu silahını temizlerken kazara kendini vurarak yaraladı.

Otogar müdürü silahını temizlerken kazara kendini vurdu, System.String[]
Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminalinin müdürü olduğu öğrenilen emekli emniyet mensubu silahını temizlerken kazara kendini vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminalinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar müdürü olduğu öğrenilen emekli emniyet mensubu S.Y.(51), silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu. Sol dizinden yaralanan S.Y. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
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