Otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Yerel Otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

Otomobil alevlere teslim oldu

33 dakika önce

- Otomobil alevlere teslim oldu Ordu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı.

- Otomobil alevlere teslim oldu

ORDU - Ordu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Ordu oto yolu Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi mevkisinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Çıkan yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Çıkan yangın sonucu araçtan geriye demir yığınları kaldı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil alevlere teslim oldu

Ordu, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:53 Kaynak: İHA
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