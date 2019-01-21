Otomobil Altında Kalan Kediye Esnaf Sahip Çıktı
1 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin ezdiği kediye esnaf sahip çıktı.
BURSA'nın İznik
ilçesinde otomobilin ezdiği kediye esnaf sahip çıktı. Yaralı kedi, ilçedeki veterinerlere ulaşılamaması üzerine Bursa
'ya sevk edildi.
Kılıçaslan Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yola çıkan kediyi ezerek kaçtı. Yaralı kediye çevredeki esnaf sahip çıktı. Kediyi karton kutuya koyan ilçe esnafı, zatıba ekiplerine haber verdi. Zabıta
ekipleri, ilçedeki üç veterinerin de işyerlerinin kapalı olması üzerine, durumu ağır olan kediyi Bursa'daki Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaralı kedinin tedavisine burada başlandı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:15 Kaynak: DHA
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