Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

15.06.2022 09:43

Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi Avcılar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında zulalanmış bir şekilde 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Avcılar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında zulalanmış bir şekilde 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında Cihangir mahallesinde bir otomobilden şüphelenerek durdurup GBT sorgusu yaptı. Araçta bulunan U.G. ve S.S. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri, otomobilde arama yaptı. Ekipler aracın her bölgesini titizlikle aradı.

Otomobilin bagajından uyuşturucu fışkırdı

Polis ekipleri aramalar sırasında bagajda yoğun koku olduğunu fark etti. Bagajdaki inşaat malzemelerini indirip inceleyen ekipler, bagajın döşemelerinin altına gizlenmiş çok sayıda 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınanların 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Polis ekipleri araçta bulunan U.G. ve S.S. isimli şüpheli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yapma suçundan tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi
Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi
Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi
Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi
Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
500
Evlerinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı Evlerinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:48 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement