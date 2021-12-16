Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.T. (22) idaresindeki 03 VU 58 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 yaşındaki sürücü, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE