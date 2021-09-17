OTOMOBİL ÇARPAN SIRAÇ, ÖLMEDEN ÖNCE BİR MOTOSİKLETTE GÖRÜLMÜŞ - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Sıraç Erbol, için Karşıyaka ilçesindeki Dinleten Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sıraç'ın annesi Firdevs Erbol ve babası Hakan Erbol'un yanı sıra yakınları, komşuları katıldı. Cenaze töreninde, Erbol çifti, tek çocukları olan Sıraç için gözyaşı döktü. Tabutunun başına yaşamını yitiren Erbol'un sünnet kaftanı koyuldu. Kılınan namazın ardından Erbol'un cenazesi Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.