Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı

26.05.2022 16:49
Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te hemzemin geçitten geçen otomobile trenin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük'te hemzemin geçitten geçen otomobile trenin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde demir çelik girişi önünde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. sevk ve idaresindeki 34 VUU 13 plakalı otomobil Demir Çelik Kavşağı istikametinden gelip tersten giriş yaparak hemzemin geçitten geçmek istediği sırada makinistler G.K. ile F.U. idaresindeki trenle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim e Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Demir Çelik, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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