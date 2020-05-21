Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda kent merkezi yönünde ilerleyen Murat Aslan yönetimindeki 34 CAZ 767 plakalı otomobil ile Abdullah Ateş'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan Murat Aslan ile arkasındaki Bahri Kocaoğlan, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı