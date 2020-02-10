Otomobil ile kamyon çarpıtı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyon çarpıtı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyon çarpıtı: 2 yaralı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolu Kalkın köyü mevkiinde kamyon ile otomobil çarpıtştı.

Otomobil ile kamyon çarpıtı: 2 yaralı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolu Kalkın köyü mevkiinde kamyon ile otomobil çarpıtştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza gece saatlerinde Karasu istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan 81 ABA 551 plakalı otomobil ile Akçakoca istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan 54 PG 181 plakalı kamyonun kafa kafaya çarpışması soonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri ve acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye kaza kırım ekipleri müdahale edip yaralıları kısa sürede sıkıştıkları otomobilden çıkarttılar. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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