Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

09.12.2020 23:12
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Pamukova- İznik karayolu pekmezci rampalarında meydana geldi. Muhammet Y. yönetimindeki 54 AEU 389 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. idaresindeki 16 BM 856 plakalı kamyonet, otomobilin hatalı sollama yapması nedeni ile çarpıştı. Kazada kamyonet içerisinde bulunan henüz ismi tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil, Kamyonet, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var İlber Ortaylı'dan "Futbolcu olmak istiyorum" diyen çocuğa: Kaba bir adam olursun TBMM Genel Kurulu'na, 'Alaattin Çakıcı' tartışması damga vurdu Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti         
23:15
TBMM Genel Kurulu'nda arbede! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda arbede! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi         
22:32
Koronavirüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler! 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza Koronavirüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler! 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza         
22:15
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı         
21:56
Tartıştığı kişiyi yol ortasında öldüren zanlı, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü de yaraladı Tartıştığı kişiyi yol ortasında öldüren zanlı, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü de yaraladı         
21:50
Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi         
20:27
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 23:22:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei