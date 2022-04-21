Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

21.04.2022 10:21
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 07 AHV 930 plakalı otomobil ile M.A.'nın kullandığı 07 ASN 437 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsü M.A. kazada ağır yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.D. ise hafif yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

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Motosiklet, Otomobil, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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