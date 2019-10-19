Son Dakika Haberleri: Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

11 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Büyükbaş (52) yönetimindeki 46 EG 045 hafriyat tırı ile Mustafa Sait Kaya (19) kontrolündeki 14 KM 401 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Termik Caddesi kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler Büyükbaş ile Kaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:37 Kaynak: AA
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