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Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi

05.02.2022 17:49

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.D'nin il dışından kente çok sayıda silah getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kullandığı otomobili takip eden ekipler, aracı Akalan kavşağında durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada kapı iç bölmelerine gizlenmiş ve seri atış özelliğine sahip 28 tabanca ele geçirildi.

Sürücü D.D. gözaltına alındı.

Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi
Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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