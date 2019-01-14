Son Dakika Haberleri: Otomobil Köprüden Uçtu; Sürücü Öldü (2)

Otomobil Köprüden Uçtu; Sürücü Öldü (2)

47 dakika önce

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİKayseri'de, kontrolden çıkarak, köprüden uçan otomobilin sürücüsü Şakir Bal (39), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil Köprüden Uçtu; Sürücü Öldü (2), System.String[]
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri'de, kontrolden çıkarak, köprüden uçan otomobilin sürücüsü Şakir Bal (39), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bal'ın bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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