Otomobil Köprüden Uçtu; Sürücü Öldü (2)
47 dakika önce
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİKayseri'de, kontrolden çıkarak, köprüden uçan otomobilin sürücüsü Şakir Bal (39), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Kayseri
'de, kontrolden çıkarak, köprüden uçan otomobilin sürücüsü Şakir Bal (39), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bal'ın bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:36 Kaynak: DHA
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