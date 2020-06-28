Otomobil şarampole devrildi 2 yaralı - Son Dakika

Özkan çiftinin yeni doğan torunlarını görmek için Kütahya'ya kızlarının yanına gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Burdur 'un Altınyayla ilçesinden Kütahya 'ya gitmekte olan İlyas Özkan (59) yönetimindeki 07 Y 2268 plakalı otomobilin ön sağ tekerleği Suludere köyü yakınlarında patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karayolu işaret levhasına çarptıktan sonra şarampole devrilerek durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü İlyas Özkan ve eşi Zelha Özkan (57) kazayı görenlerin haber verdiği ambulansla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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