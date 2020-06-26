Otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ahmet Gören idaresindeki 46 DA 130 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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