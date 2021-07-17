Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Kızılören mevkiinde meydana geldi. Turan Doğan (56) yönetimindeki 10 ADD 664 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Doğan ile yanındaki Yıldız Doğan (59), Yeşim Elgin (27), Erdoğan Elgin (30) ve Bartu Kartal Elgin (29) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Turan Doğan ve Yıldız Doğan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.