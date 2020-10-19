Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Tavşanlı- Kütahya kara yolu 10'uncu kilometresindeki Şahmelek mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden N.Ş. yönetimindeki 34 NUH 08 plakalı otomobil, dolu yağışının da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkıp 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü N.Ş. ve yanındaki K.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansa alınan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.