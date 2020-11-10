OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA

10.11.2020 14:11
OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL'da otomobil satan kişilerle müşteri olarak tanıştıktan sonra onları sahte ödeme belgeleri ile kandırıp, araçları noter satışıyla alıp kaçtıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da otomobil satan kişilerle müşteri olarak tanıştıktan sonra onları sahte ödeme belgeleri ile kandırıp, araçları noter satışıyla alıp kaçtıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden sahte polis kimliği çıkan şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDUR POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Esenyurt'ta polise başvuran Hulusi Topkara (24) otomobilini satmaya çalışırken çaldırdığını söyleyerek yardım istedi. Hulusi Topkara, "Polis olduğunu söyleyen kişilerle anlaştık. Bir miktar para verdikten sonra aracın devrini üzerlerini almak için ertesi gün buluştuk. Ben otomobili onlara vermiştim. Ancak otomobille kaza yaptıklarını söylediler. Bana sonradan fotomontaj olduğu öğrendiğim kaza yapmış aracımın fotolarını gösterdiler. Paranın geri kalanını EFT yaptıklarını söylediler. Ben de onlara inanıp noter satışı yaptım. Sözde paranın hesaba gelmesini beklerken yanımdan  kaçtılar." dedi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ BENZİN İSTASYONUNDA YAKALADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Şüpheliler Müslüm Y.(30), Eren L.(24), Cumali A.(28) gözaltına alındı. Bir akaryakıt istasyonunda polis operasyonla yakalanan şüphelilerin sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin üzerinden 1 ruhsatsız silah ile 2 adet sahte plaka ve bir sahte polis kimliği ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden güveni kötüye kullanmak, dolandırıcılık, yağma, yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin N.G. adlı kişinin de benzer yöntemle otomobilini çaldığı ortaya çıktı.

MAĞDUR "BEN YAPTIM SİZ YAPMAYIN"Şüphelilerin yakalanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Hulusi Topkara "Kimse parasını almadan noter satışında imza atmasın. Ben yaptım ve otomobilim elimden gitti. Bir yandan şanslıyım polisin çalışmasıyla otomobil bulundu. Ancak sizinki bulunmayabilir."dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: -----------------Olay anı-Şüphelilerin sevk edilmesi

-Röportaj


- İstanbul
OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA
OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA
OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA
OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA
OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA
OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA
OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA

Otomobil, İstanbul, Noter, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN... ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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