Otomobil takla atıp, kanala devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü İlhan Şen (55) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Sapanca mevkiinde meydana geldi. İlhan Şen yönetimindeki 17 AAF 129 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü İlhan Şen otomobilde sıkıştığı yerden çevredekiler tarafından çıkartıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlerince ilk müdahalesi yapılan Şen, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlhan Şen, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.