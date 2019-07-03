Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu

1 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu'nun Payas- Dörtyol arasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 P 8776 plakalı Halil Erol yönetimindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Halil Erol hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkartılan Erol, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Hatay, Payas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:59:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]