Otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu
1 saat önce
Hatay'ın Payas ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
'ın Payas
ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu'nun Payas- Dörtyol
arasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 P 8776 plakalı Halil Erol
yönetimindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Halil Erol hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkartılan Erol, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY
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