Son Dakika Haberleri: Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

1 saat önce

Batman'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
Batman'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman Beşiri karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiri istikametinden Batman yönüne doğru seyir halinde ilerleyen 06 HB 1238 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya savruldu. Savrulmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:15 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Batman, 3. Sayfa
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