Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
1 saat önce
Batman'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.
Batman
'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Batman Beşiri
karayolu Organize Sanayi Bölgesi
'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiri istikametinden Batman yönüne doğru seyir halinde ilerleyen 06 HB 1238 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya savruldu. Savrulmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:15 Kaynak: İHA
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