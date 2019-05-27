Son Dakika Haberleri: Otomobil, temizlik yapan kamyona arkadan çarptı : 2 yaralı

Otomobil, temizlik yapan kamyona arkadan çarptı : 2 yaralı

3 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyona çarpması sonucu yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Otomobil, temizlik yapan kamyona arkadan çarptı : 2 yaralı, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyona çarpması sonucu yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre J.G. idaresindeki 0805-AP yabancı plakalı otomobil Gerede ilçesi istikametinden Çerkeş ilçesi istikametine seyir halindeyken aynı istikamette sol şerit üzerinde temizlik yaparak ilerleyen sürücü M.Y. idaresindeki 06 FY 5341 plakalı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı. Kazada Gürcistan uyruklu oldukları belirlenen sürücü J.G. ile R.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yabancı uyruklu yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:11 Kaynak: İHA
Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa
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