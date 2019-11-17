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Otomobil, tır'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (2)KİMLİKLERİ BELİRLENDİÇorum'da, kontrolden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (2)
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Çorum'da, kontrolden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada, 10 FAD 60 plakalı otomobildeki sürücü Fahri ile Yunus ve Saliha Erer'in yaşamını yitirdiği, Hanife Erer'in de ağır yaralandığı öğrenildi. 19 ABD 044 plakalı TIR sürücüsü Çelebi Çınar'ın hafif yaralandığı kazada ölenlerin ise akraba oldukları belirtildi.
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