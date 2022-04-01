OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU - Son Dakika
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OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU

01.04.2022 20:10

ORDU'nun Perşembe ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR'ın önünde duran sürücüsü Ahmet Karatekin'e çarptı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR'ın önünde duran sürücüsü Ahmet Karatekin'e çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Mahmut (63) ile eşi Selma Öztürk (63), hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Karatekin'in ise bacağı koptu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Çevre Yolu'ndan Giresun istikametine seyir halinde olan 16 V 8956 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında park halinde olan 31 NEY 90 plakalı TIR'ın önündeki sürücü Ahmet Karatekin'e çarptı. Yolda savrulan otomobil, ardından yine park halindeki yabancı plakalı TIR'ın altına girdi. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mahmut ile eşi Selma Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin çarpmasıyla bacağı kopan TIR sürücüsü Ahmet Karatekin de sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulansla kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öztürk çiftinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

KOPAN BACAK 100 METRE UZAKLIKTA BAHÇEDE BULUNDU

Ekipler, TIR sürücüsü Ahmet Karatekin'in kopan bacağının bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Karatekin'in kopan bacağı yolun alt tarafında yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bahçede bulundu. Bacağı alan sağlık görevlileri, zaman kaybetmeden ambulansla hastaneye götürdü.

HIZ KADRANI 170'DE TAKILI KALDI

Öte yandan hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya başladı. (DHA)

OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ KARI-KOCA ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU - Son Dakika
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