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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 82,3 büyüdü

46 dakika önce

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşirken, 2019'un 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 daralarak 281 bin 309 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 82,3 büyüdü, System.String[]

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşirken, 2019'un 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 daralarak 281 bin 309 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Eylül 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 azalarak 281 bin 309 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 9 ayında 463 bin 456 satış yapılmıştı.

Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 36,92 azalarak 228 bin 628, hafif ticari araç satışları da yüzde 47,84 gerileyerek 52 bin 681 olarak gerçekleşti.


Eylül ayına bakıldığında ise toplam pazarda 41 bin 992 araç satıldı. Araç satışları, geçen yılın eylül ayında 23 bin 28 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 82,35 büyüdüğünü ortaya koydu.


Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 100,67 artarak 35 bin 308, hafif ticari araç satışları da yüzde 23,03 yükselişle 6 bin 684 seviyesinde kayıtlara geçti.

128 elektrikli ve 7 bin 625 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi


Eylül sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 38,3, 1600-2000cc aralığında yüzde 44,4 ve 2000cc üstünde yüzde 33,2 azaldı. Söz konusu dönemde 128 elektrikli ve 7 bin 625 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.


Bu yılın eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 38,15 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87 bin 228 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55,81'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,80'ye ulaştı.


En çok yine sedan tercih edildi

Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.


Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa, yüzde 61,9 pay ve 141 bin 629 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,2 pay ve 117 bin 104 adetle yine sedan otomobiller oldu.


Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,45 pay ve 37 bin 638 adetle van ulaşırken, vanı, yüzde 12,41 pay ve 6 bin 540 adetle kamyonet, yüzde 8,47 pay ve 4 bin 461 adetle minibüs, yüzde 7,67 pay ve 4 bin 42 adetle de pick-up takip etti.


Bu yılın ocak-eylül döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:


MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 209 0 209
ASTON MARTIN 14 0 14
AUDI 6.170 0 6.170
BENTLEY 4 0 4
BMW 5.498 0 5.498
CITROEN 3.392 2.054 5.446
DACIA 8.675 1.511 10.186
DS 102 0 102
FERRARI 16 0 16
FIAT 33.103 9.571 42.674
FORD 7.712 18.351 26.063
HONDA 12.353 0 12.353
HYUNDAI 13.699 735 14.434
INFINITI 0 0 0
ISUZU 0 549 549
IVECO 0 723 723
JAGUAR 148 0 148
JEEP 1.175 0 1.175
KARSAN 0 308 308
KIA 2.830 908 3.738
LAMBORGHINI 7 0 7
LAND ROVER 692 0 692
LEXUS 26 0 26
MASERATI 22 0 22
MAZDA 211 0 211
MERCEDES-BENZ 6.892 3.021 9.913
MINI 781 0 781
MITSUBISHI 260 1.101 1.361
NISSAN 8.052 607 8.659
OPEL 9.064 504 9.568
PEUGEOT 12.040 3.674 15.714
PORSCHE 222 0 222
RENAULT 39.975 2.817 42.792
SEAT 3.420 0 3.420
SKODA 8.115 0 8.115
SMART 25 0 25
SSANGYONG 78 140 218
SUBARU 440 0 440
SUZUKI 1.379 0 1.379
TOYOTA 15.872 624 16.496
VOLKSWAGEN 23.324 5.483 28.807
VOLVO 2.631 0 2.631
TOPLAM: 228.628 52.681 281.309

Türkiye, Eylül, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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