Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü - Son Dakika

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'in ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artış kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı-Ocak 2021 Raporu'nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 88,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21 bin 112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9 bin 513 adetle yüzde 26,9 pay aldı.

Satışların yüzde 80'ini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 40,8 pay ve 14 bin 435 adetlik satış ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12 bin 274 adetlik satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8 bin 44 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 20 bin 410 adetle yüzde 57,7 pay, dizel otomobil satışları 9 bin 724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3 bin 292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları ise bin 849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 49,7 artarak yüzde 88,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 117,5 artarak yüzde 1,4 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 485 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 28 bin 294 adetle yüzde 80 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7 bin 64 adetle yüzde 20 pay aldı.

Hafif ticaride en çok van gövde tipi tercih edildi

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,8 pay ve 6 bin 258 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 12,8 pay ve bin 74 adetle 2. sırada yer aldı.

Ocak ayında satışı yapılan araçların marka dağılımına ilişkin tablo şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2021 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 76 76 0 0 76 76 ASTON MARTIN 3 3 0 0 3 3 AUDI 839 839 0 0 839 839 BENTLEY 0 0 0 0 0 BMW 613 613 0 0 613 613 CITROEN 1,188 1,188 277 277 0 1,465 1,465 DACIA 1,396 1,396 768 768 0 2,164 2,164 DS 20 20 0 0 20 20 FERRARI 1 1 0 0 1 1 FIAT 3,338 57 3,395 1,549 100 1,649 4,887 157 5,044 FORD 25 1,397 1,422 2,724 60 2,784 2,749 1,457 4,206 HONDA 1,304 249 1,553 0 1,304 249 1,553 HYUNDAI 636 644 1,280 125 125 636 769 1,405 ISUZU 0 0 13 13 0 13 13 IVECO 0 91 91 0 91 91 JAGUAR 4 4 0 0 4 4 JEEP 177 177 0 0 177 177 KARSAN 0 24 24 24 0 24 KIA 1,306 1,306 152 152 0 1,458 1,458 LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1 LAND ROVER 79 79 0 0 79 79 LEXUS 0 21 21 0 0 21 21 MASERATI 2 2 0 0 2 2 MAZDA 7 7 0 0 7 7 MERCEDES-BENZ 977 977 155 155 0 1,132 1,132 MINI 141 141 0 0 141 141 MITSUBISHI 63 63 0 402 402 0 465 465 NISSAN 1,435 1,435 82 82 0 1,517 1,517 OPEL 1,672 1,672 176 176 0 1,848 1,848 PEUGEOT 2,677 2,677 519 519 0 3,196 3,196 PORSCHE 41 41 0 0 41 41 RENAULT 2,951 673 3,624 269 269 2,951 942 3,893 SEAT 880 880 0 0 880 880 SKODA 1,930 1,930 0 0 1,930 1,930 SMART 0 0 0 0 0 0 SSANGYONG 68 68 20 20 0 88 88 SUBARU 31 31 0 0 31 31 SUZUKI 77 77 0 0 77 77 TOYOTA 3,951 111 4,062 238 238 3,951 349 4,300 VOLKSWAGEN 4,082 4,082 626 626 0 4,708 4,708 VOLVO 215 215 0 0 215 215 TOPLAM: 12,205 23,153 35,358 4,297 4,073 8,370 16,502 27,226 43,728

Otomobil, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü - Son Dakika

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