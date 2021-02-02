Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü - Son Dakika

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü

02.02.2021 10:17
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü, System.String[]

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'in ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artış kaydetti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'in ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artış kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı-Ocak 2021 Raporu'nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 88,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21 bin 112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9 bin 513 adetle yüzde 26,9 pay aldı.

Satışların yüzde 80'ini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 40,8 pay ve 14 bin 435 adetlik satış ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12 bin 274 adetlik satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8 bin 44 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 20 bin 410 adetle yüzde 57,7 pay, dizel otomobil satışları 9 bin 724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3 bin 292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları ise bin 849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 49,7 artarak yüzde 88,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 117,5 artarak yüzde 1,4 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 485 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 28 bin 294 adetle yüzde 80 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7 bin 64 adetle yüzde 20 pay aldı.

Hafif ticaride en çok van gövde tipi tercih edildi

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,8 pay ve 6 bin 258 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 12,8 pay ve bin 74 adetle 2. sırada yer aldı.

Ocak ayında satışı yapılan araçların marka dağılımına ilişkin tablo şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2021
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO 7676 007676
ASTON MARTIN 33 0033
AUDI 839839 00839839
BENTLEY 0 0000
BMW 613613 00613613
CITROEN 1,1881,188 27727701,4651,465
DACIA 1,3961,396 76876802,1642,164
DS 2020 002020
FERRARI 11 0011
FIAT3,338573,3951,5491001,6494,8871575,044
FORD251,3971,4222,724602,7842,7491,4574,206
HONDA1,3042491,553 01,3042491,553
HYUNDAI6366441,280 1251256367691,405
ISUZU 00131301313
IVECO 0 919109191
JAGUAR 44 0044
JEEP 177177 00177177
KARSAN 024 2424024
KIA 1,3061,306 15215201,4581,458
LAMBORGHINI 11 0011
LAND ROVER 7979 007979
LEXUS02121 002121
MASERATI 22 0022
MAZDA 77 0077
MERCEDES-BENZ 977977 15515501,1321,132
MINI 141141 00141141
MITSUBISHI 636304024020465465
NISSAN 1,4351,435 828201,5171,517
OPEL 1,6721,672 17617601,8481,848
PEUGEOT 2,6772,677 51951903,1963,196
PORSCHE 4141 004141
RENAULT2,9516733,624 2692692,9519423,893
SEAT 880880 00880880
SKODA 1,9301,930 001,9301,930
SMART 00 0000
SSANGYONG 6868 202008888
SUBARU 3131 003131
SUZUKI 7777 007777
TOYOTA3,9511114,062 2382383,9513494,300
VOLKSWAGEN 4,0824,082 62662604,7084,708
VOLVO 215215 00215215
TOPLAM: 12,20523,15335,3584,2974,0738,37016,50227,22643,728

Otomobil, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü - Son Dakika


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