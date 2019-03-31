Son Dakika Haberleri: Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

1 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı.

Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Metin Akkuş Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi üzerinden, Dikmen Caddesi istikametine giden Mustafa Kaplan idaresindeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü Karagüllü ve motosikletteki Can Türkmen (17) ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı. Kazada, motor ve otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Karagüllü'nün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]