Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı

17.10.2020 20:34

Kağıthane'de bir otomobilde alkol kullandığı iddia edilen gençlerle mahalleli arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de bir otomobilde alkol kullandığı iddia edilen gençlerle mahalleli arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalleye gelen gençler araçlarını park ederek otomobil içinde alkol kullanmaya başladı. Yaşanan durumdan rahatsız olan mahalleli gençlerin bulundukları bölgeden ayrılmasını istedi. Mahalle sakinlerini dikkate almayarak karşılık veren gençler, alkol kullanmaya devam etti.

BIÇAKLA KENDİSİNİ UYARAN MAHALLE SAKİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Mahallelinin uyarılarını dikkate almayan gençler, alkol kullanmaya devam edince, mahalleliyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetini artırırken, araçtaki gençlerden bir tanesi eline bıçak alarak kendisini uyaran vatandaşın üzerine yürüyerek tehditler savurdu.

ARBEDE SIRASINDA BİR KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Bunun üzerine mahalleli ile otomobilde alkol kullanmaya devam eden gençler arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Yaşanan olayda mahalleli gençlere ait olduğu düşünülen araca zarar vermeye başladı. Yaralı en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

KAVGA ANI KAMERADA

Otomobil içinde alkol kullanmak isteyen gençlerle mahalleli arasında yaşanan kavga anı ise, o sırada üst geçidi kullanan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede yaşandığı ve vatandaşlardan bir tanesinin koşarak gençlerin otomobiline zarar verdiği görülüyor.

(İHA)

Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı
Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı
Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı
Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı

Kağıthane, Otomobil, kavga, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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