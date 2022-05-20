Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi - Son Dakika
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Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi

20.05.2022 10:17
Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi

Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi Bursa'da motosiklet sürücüsü otomobilin altına girdi Bursa'da kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü otomobilin altına girdi.

Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi

Bursa'da motosiklet sürücüsü otomobilin altına girdi

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü otomobilin altına girdi. Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından çekildi.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesi Demirtaş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü kayarak otomobilin altına girdi. Yaralı sürücüyü ilk çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden çıkartırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi
Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi
Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi
Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi - Son Dakika


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